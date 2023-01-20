Altılı Masa’nın adayı ne zaman açıklanacak? CHP’li yetkili tarih verdi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından Başkent'te siyaset arenası hareketlendi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacağını söyledi.

Çeviköz, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile beraber yabancı basına yönelik düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Başkan adayının ismi muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak” dedi.

“YETER SÖZ MİLLETİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim tarihine yönelik yaptığı konuşmada Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950 seçimlerine gönderme yaparak, 2023 seçimlerinin aynı gün olacağı mesajını vermişti. Erdoğan, şunları söylemişti:

– Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız.

– Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de “Yeter söz milletin” demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına “Yeter” diyecektir. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Altılı Masa 10'uncu kez toplandı