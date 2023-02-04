Bakan Koca’dan ambulansa yol veren sürücülere teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "Sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz. İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi.
İstanbul’da ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul’da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz. Ambulans sirenini duyduklarında gösterdikleri davranış alkışlanmaya değer. İyi örnek en iyi uyarıdır.”