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Bunu da gördük! Çekicili göçmen kaçakçılığı

Ülkeye türlü yollarla giren kaçak göçmenler bu kez de Gaziantep'te çekici üzerinde taşınan bir araçtan çıktı.  Araçtan çıkan 7 göçmen ve organizatör H.Y.’yi gözaltına aldı. 

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Bunu da gördük! Çekicili göçmen kaçakçılığı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede kent girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir çekici üzerinde taşınan otomobil içerisinde 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla H.Y.'yi gözaltına aldı.

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