Çoban dehşet saçtı! Pompalı tüfeğiyle 3 kişiyi öldürdü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşı ile oturduğu evin sahibi olan çifti pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Orhan BOZKURT

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Olay bugün sabah saatlerinde ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmenoluğu Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvancılık yapan Gökser ailesinin yanında çalışan Afgan uyruklu 2 çobanın arasında kavga çıktı.

Çoban arkadaşını öldüren ismi henüz öğrenilemeyen Afgan uyruklu katil zanlısı kapı önünde olaya şahit olan Şirvan Gökser'i de kurşunladı. Şirvan Gökser'den sonra ev sahibi İlhami Gökser'e (36) yönelen Afgan çoban İlhami Gökser'i de vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

CESETLER OTOPSİ İÇİN AĞRI’YA GÖTÜRÜLDÜ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen Jandarma ekipleri Gökser ailesinin evinini önünde yaralı olduğu tespit edilen İlhami Gökser ile eşi Şirvan Gökser ve ailenin yanında çobanlık yapan Afgan uyruklu bir kişinin cesedi ile karşılaştı.

Ağır yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan İlhami Gökser burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pompalı tüfekle öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin cesedi otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI AFGAN ÇOBAN ARANIYOR

Henüz kimliği tespit edilemeyen 3 kişiyi başından vurarak kaçan Afgan uyruklu çobanı arama çalışmaları devam ediyor. Evlerinin önünde yanlarında çalıştırdıkları Afgan uyruklu çobanları tarafından öldürülen Gökser çiftinin 2 çocuklarının olduğu öğrenildi.