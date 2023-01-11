Çorlu tren kazası davası öncesinde ailelerden adalet yürüyüşü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılamanın 12. duruşması, bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşma öncesinde aileler, Çorlu Santral önünde bir araya gelerek duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de katıldı.

Aileler, yürüyüş sırasında, katliamda yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı “Adalet istiyoruz” yazılı pankartla “Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet”, “Çorlu'nun hesabı sorulacak” ve “Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek” sloganları attı. Duruşmanın yapılacağı yere ulaşan aileler, katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak hep bir ağızdan “Burada” dedi.

‘BAĞIMSIZ DAVRANMAYANLARA DA HESABINI SORACAĞIZ’

Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, mahkeme salonu önünde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu'nun tutuklanıp ardından tahliye edilmesine tepki gösterdi. Öz, şunları söyledi:

“Biz evlatlarımızı 5 yıldır toprağın altından seviyoruz. Biz her duruşmada katillerin pankartlarını, isimlerini ellerimizde taşıyoruz. Gerçek sorumluların, sorumluluğunu bilmeyerek iş yapanların neticesinde evlatlarımızı kaybettik. Vazgeçmeyeceğiz davamızdan. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Hatta bu kararları vermeyip 5 yıldır adalet peşinde bizleri koşturanların da ihtiyacı olacak. Biz katillere de yargı adına bağımsız davranmayanlara da hesabını soracağız. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız. Eğer bugün buradaysak yarın sizin evlatlarınız mezarda olmasın diye tüm çabamız. Katiller hesap vermedikçe biz sevdiklerimizi, sizler sevdiklerinizi kaybetmeye devam edeceksiniz. Bugün Mümin Karasu içeride bütün sanıkların işaret ettiği asıl kişi Mümin Karasu, 5 yılın sonunda ilk defa yargının karşısında hesap verecek. Gerçek sorumluları korumaktan vazgeçene kadar biz burada olacağız.”

ZELİHA BİLGİN: ADALETİ UYANDIRACAĞIZ

Katliamda kardeşlerini, yeğenini ve kızını kaybeden Zeliha Bilgin de “Adalet uyuyor. Adalet uymaya devam ediyor ama bizler burada olduğumuz sürece adaleti uyandıracağız. Bir gün bu haklı davamızda haklı çıkacağız. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz” diye konuştu.

AİLELERDEN SANIKLARA TEPKİ: AYNI ACILARI YAŞAMADAN ÖLMEYİN

Zeliha Bilgin, duruşmanın yapılacağı konferans salonuna girdiğinde, kızının o gün üzerinde parçalanan pantolonunu kaldırıp sanıklara göstererek “Ben bunun için mücadele veriyorum. 5 sene oldu. Aynı acıları yaşamadan ölmeyin inşallah. Ne bana hesap verebileceksiniz ne adalete ne de Allah'a. Allah aynısını size de yaşatsın, 5 yıldır dua ediyorum. Evlatlarınıza hasret kalın” dedi.

Duruşma, sanık ve katılan yoklamasıyla başladı. Duruşmaya şikayetçi taraf ile sanık ve avukatları katıldı. (ANKA)