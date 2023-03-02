Abone Ol

Ekşi Sözlük hakkındaki kısıtlama kararı kaldırıldı

Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırıldı.

Yayınlanma: 17:22 - 02 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ekşi Sözlük hakkındaki kısıtlama kararı kaldırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 21 Şubat 2023 tarih ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı kararıyla Ekşi Sözlük’e erişim engelli getirilmişti.

Tepki çeken kısıtlama kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin bugün aldığı kararla kaldırıldı. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut, mahkemenin kararını “ekşi @sozluk erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!” notuyla duyurdu.

Ekşi Sözlük'e erişim engeliİlginizi ÇekebilirEkşi Sözlük'e erişim engeli

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu CEO Ekşi Sözlük mahkeme
X Reklam