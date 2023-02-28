Enginyurt: Statlara yalnızca Cumhur İttifakı alınsın

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden "Hükümet istifa" sloganlarının yükselmesine AKP ve MHP'nin sert tepki göstermesi ile ilgili konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Cumhur İttifakı dışında hiçbir parti üyesini statlara almayın, böylece ne slogan duyarsınız ne tepki" dedi.

Deniz AYHAN

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Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganları yükseldi. AKP ve MHP sloganlardan rahatsız oldu. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak, şunları söyledi:

* 5 Kasım 2022 Kasımpaşa-Ankaragücü karşılaşmasında ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye slogan atanlara ‘Mansur Yavaş dışarı’ diye bağıranlara sesinizi çıkarmadınız, siyaset yapılıyor statlarda demediniz.

* Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı ‘hükümet istifa’ dedi diye ‘artık yeter’ dedi diye ağzınıza gelen her türlü hakareti yapıyorsunuz.

İŞİN KOLAYI VAR

* Süleyman Soylu tehdit etmiş ‘polisi böldürmesinler hadlerini bildiririm’ demiş. Korktuk Süleyman Soylu. Ne olursun statlarda bizi dövme. İşin kolayı var sana bir çözüm önereyim. Maçlara bundan sonra girecek seyircilerin AKP’li, MHP’li, BBP’li, Vatan Partili ve HÜDAPAR’a kayıtlı olmasına bakmak yeterlidir. Cumhur İttifakı dışında hiçbir parti üyesini statlara almayın böylece ne slogan duyarsınız ne tepki.

Enginyurt, konuşmasını “Süleyman Soylu yine tehdit ettin ya. Gün gelecek o statlara sen de giremeyeceksin. Yandaşların da. Hükümet istifa” şeklinde bitirdi.

SOYLU TEHDİT ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu statlardaki protestoya ilişkin, “Hiç merak etmeyin. Mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar” diye konuşmuştu.

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