HÜDA PAR’dan Anayasa çıkışı: ‘İlk 4 madde değiştirilemez’ demek geleceğe ipotektir

Anayasa değişikliğine dair açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz, '4 maddeyi değiştirelim' demiyoruz. Bu maddelere 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. 'Bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anadolu Yayıncıları Derneği’nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği programda soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

TBMM’nin en önemli görevlerinden sivil bir anayasayı ülkeye hediye etme konusunda ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını belirten Yapıcıoğlu, mevcut “cunta anayasası”nın aynı şeyleri ifade etse bile sivil olarak yeniden yazılmasının önemini vurguladı.

“HERKESİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ CEBİNDE DURSUN”

Herkesin kendine göre kırmızı çizgilerinin bulunduğuna dile getiren Yapıcıoğlu, “Herkesin kırmızı çizgileri cebinde dursun. Masanın üzerine konursa bir araya gelip anayasa yapamıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Milli iradenin yansıma oranının yüzde 95’in üzerinde olduğu parlamentonun yeni anayasa yapma kabiliyeti ve hakkı bulunduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, “Her birimizin öncelikleri, talepleri, formülleri farklı olabilir ama bir araya gelip ortak nokta neresidir, nerede buluşabiliriz onu ortaya koymamız lazım. Hiçbir partinin, grubun ya da şahsın yüzde 100 dediği olmayacak. Bütün siyasi partiler, bir masanın etrafında toplanalım. Nasıl bir anayasa yapabileceğimizi birlikte tartışalım ve birlikte kaleme ele alalım bu anayasayı.” diye konuştu.

“İLK 4 MADDE DEĞİŞTİRİLEMEZ DEMEK…”

Bugüne kadar yapılan anayasaların hazırlandıkları dönem için çok iyi görünse de zamanla bu durumun değişebildiğine, mevcut anayasa üzerindeki değişikliklerin de buna işaret ettiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

“Biz buradan, işin felsefesinden yola çıkarak diyoruz ki ‘Anayasayı yapanlar gelecek nesillerin iradesine ipotek koymasınlar. Asla değiştirilmesi mümkün değildir.’ dediğiniz bir madde bugün için size beşerin bulabildiği en iyi yol, en iyi yöntem, en iyi sistem olabilir ama gelecekte de bu böyle olacak diye kimse iddiada bulunamaz.

Şu anda biz bu maddeleri değiştirelim falan demiyoruz. Hiç öyle bir beyanımız yok. Diyoruz ki şu veya bu madde değiştirilemez diye bir şey koyduğunuzda kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Hiç kimse değiştiremez. Bunu bizim çocuklarımız, torunlarımız, onların da torunları değiştiremezler. Bu doğru bir şey değil.

Biz, ‘4 maddeyi değiştirelim’ demiyoruz. Yani biz dili değiştirelim, biz bayrağını değiştirelim, biz başkenti değiştirelim, şunu değiştirelim bunu değiştirelim diye bir teklifimiz yok. Diyoruz ki bu maddelere ‘zinhar değiştirilemez’ demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. ‘Bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım’ diyoruz.”

“NE İSLAM KADINA DÜŞMAN NE DE HÜDA PAR”

“HÜDA PAR geldiğinde kadınların bütün sosyal haklarını elinden alıp eve mi hapsedecek?” sorusunu yanıtlayan Yapıcıoğlu, bu tür ithamların daha önce de başkalarına yapıldığını söyledi.

Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

“Doğrudan doğruya bunu söyleyemedikleri için HÜDA PAR üzerinden söylüyorlar, ‘İslam kadına düşmandır. İslam kadını eve hapseder, İslam kadına çalışma, yaşam, okuma hakkı tanımaz.’ bunu söylemeye çalışıyorlar fakat doğrudan faili İslam olan bir cümle kuramadıkları için içlerindeki kini böyle dışarıya vuruyorlar.

Ben bunların tümünü reddediyorum. Ne İslam kadına düşman ne de HÜDA PAR kadına düşman. Biz programımızın hiçbir yerinde ‘Kadın çalışamasın’ diye bir şey söylemedik. Biz diyoruz ki ‘kadın kendisini çalışmak zorunda hissetmemelidir.’

İkisi farklı şeydir. Kadın çalışmak istemiyorsa mesela bir kadın anneyse kendi çocuklarına zaman ayırmak istiyorsa ve bir geliri de yoksa bunun bakımı kamunun üzerinde olmalıdır. Devlet ona ve çocuklarına yetecek kadar bir gelir sağlamalıdır.” (AA)

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