İmamoğlu’ndan sert tepki: Yolcudur Abbas bağlasan durmaz

Beşiktaş’ta 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan kışlanın bakanlık tarafından imara açılmasına da sert tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bugünün iktidarı özellikle Abdülhamit Han'ı sadece kendilerine ait zannederler. Rantı gördüler mi bütün hassasiyetler gidiyor. Hani ecdat? Hala gözünüzü kupon arazilerden geri tutamıyorsunuz. Gözünüz doysun sizin. Ama yapamayacaklar, açıkçası yolcudur Abbas bağlasan durmaz” dedi.

İBB, Eyüpsultan Yeşilpınar'daki 50 yıllık mülkiyet problemini çözdü. İBB şirketi KİPTAŞ'ın Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen bölgede yaptığı “Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri”nin ilk etabı tamamlandı.

Depreme dayanıklı yeni evlerin anahtarları “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle hak sahiplerine dağıtıldı.

“TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ”

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin 664 konut ve 14 işyerinden oluştuğunu, 155 daireden oluşan ilk etabın sahiplerine teslim edildiğini anlattı. 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibiyle uzlaşma sağlandığını ve tüm engellemelere rağmen 18 ay içinde sorunun çözüldüğünü söyledi.

İmamoğlu “Tüm engellemelere rağmen sorunlar çözüldü ve Eyüpsultan Yeşilpınar evlerinin o dönemde temeli atıldı. İnşaatın başlamasıyla siyasi saiklerle müdahaleler devam etti. 6 ay inşaatlar durdurularak zamanımızdan çalındı. Bugün sizlerin evini teslim ettiğimiz gibi buranın büyük bir kısmını da teslim edebilirdik. Ama bütün bunlara rağmen ve özellikle ekonomik zorluklara rağmen maliyetlerin neredeyse bire üç arttığı bir ortamda insanların ceplerini koruyarak, bu artışlardan minimum hatta hiç etkilenmemelerini sağlayarak bir süreç yönetildi” dedi.

İmamoğlu, sabit faizle, sabit taksitle insanları ev sahibi yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

BİR VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşması sırasında İBB'den işten atıldığını söyleyen bir vatandaş “17 bin kişiyi işten attın, 45 bin kişiyi aldın. Adalet diyorsun, hak diyorsun. Cevap ver bana” diye bağırmaya başladı. İmamoğlu da “Saygısız bir konuşma yapıyorsun. Öyle olmaz. Beyefendiyi oturtun, konuşuruz kendisiyle. Sakinleşsin bir yerde, ne dediğini de anlamadım ama önemli değil” diye karşılık verdi. Salondaki diğer vatandaşlar alkışlarla İmamoğlu'na destek verdi.

“MİLLETİ ÖNCELEMEDİKLERİ İÇİN SEÇİMİ KAYBETTİLER”

İmamoğlu, TOKİ gibi kamu kuruluşların dar gelirlilere sabit taksitle ev sahibi yapmanın yolunu bulması gerekirken insanların hayal bile edemeyeceği kampanyalar düzenlendiğini söyledi. İstanbul’un son 10 yılında kamu çıkarını ve milletin hakkını öncelemeyi unutan bir yönetim olduğunu vurgulayan İmamoğlu şunları söyledi:

“Kayıtlıdır, tescillidir. Milletin hakkını öncelemeyi unuttukları için 31 Mart’ta seçimi kaybettiler. Daha doğrusu 31 Mart’ta seçimi bizim milletimiz kazandı. Tabii bunu anlamak istemediler. ‘Biz nasıl seçim kaybederiz? Bu mümkün değil' dediler. Bu sefer milletimiz 23 Haziran’da ‘böyle anlamazsan böyle anlatırız' dediler.

Daha güçlü anlattılar. Vatandaşımız; ‘Sen çekil kardeşim kenara. Başkaları yönetsin, sen seyret' dediler. Bunlar seyretmemekte de ısrarlılar. Bir avuç insanın yönettiği değil, şeffaf bir biçimde milletimizin bereketli parasını en ahlaklı şekilde yönetme kararlılığı içerisinde olan bir yönetime karşı her türlü hukuksuzluğu yapma konusunda da kararlılar. Her zaman söylüyorum.

Gücümüzün farkında değiller. Çünkü seçimi Ekrem İmamoğlu kazanmadı ki be kardeşim. 16 milyon İstanbullu kazandı. Bunu anlamıyorlar. Hep beraber kazandığımızı size hissettirmek istiyoruz. Böyle diyorum, '16 milyon sana oy vermedi ki, yüzde 55'i verdi' diyebilirler. Benim için onların gözünden bakmamanın adıdır bu. Benim için 16 milyon insan bir. Oy versin, vermesin.”

SEÇİM BAŞARISI MESAJI: BİR KAÇ KİŞİYE ENDEKSLENEMEZ

Bu tür başarıların kollektif başarı olduğunu birkaç kişiye endesklenemeyeceğini söyleyen İmamoğlu “Bazen bu tür başarılarda herkes' ben yaptım' demek ister. Ama ben kelimesini ben çok sevmem. Kolektif başarıdır bu. Seçim başarısı tabii yeterli mi yetmez. Siyasete girdiğin ilk zamanlarda yerel yönetimle ilgili değişimi ortaya koyma kararlılığını ifade ettiğim yıllarda, 2012 yılında bir sunum yapmıştım, partimin yetkililerine. Hiç unutmuyorum, sunumumun başlığı şuydu; ‘Seçilmek bir gün yönetmek beş yıl' demiştim. Esas olan seçilmeyle ilgili başarı değil. Esas olan yönetim başarısıyla seçimin başarısını taçlandırmaktır. Gayretimiz odur” dedi.

“MİLLET SLOGANA OY VERMİYOR”

“Milletin karşısına çıkıp slogan atmakla süreç yönetilemiyor” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Millet slogana da oy vermiyor açıkçası. Yönetici gruba inanacak, güvenecek ve planlı bir şekilde süreci idare ettiğine kanaat getirecek. Ancak bu şekilde oy verir. Bu konuda milletimiz de maharetlidir. Aynen 31 Mart-23 Haziran arasında gösterdiği gibi…

Milletimiz sakin dinler ama gözünün içine bakar ve onun ne demek istediğini alır, kendi gönül ve vicdan köprüsünden onu geçirir ve genelde yanlış bir karar vermez.

Açıkçası çok analiz okurum, çok rapor dinlerim, siyaset bilimci dinlerim. Ama bildiğim bir şey var. Bizim milletimizden daha iyi siyaset bilimcisi dünyada çok az vardır. Dolayısıyla milletimiz bir karar vermişse doğru karar vermiştir.”

“DAĞ GİBİ KARŞILARINDA DURACAĞIZ”

Yerel seçim sürecinin bu şekilde analiz edilmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu şunları söyledi:

“İşte o zaman yanlış yapmaktan geri durur, haksızlığı ve hukuksuzluğu defterinizde tutmazsınız. Milletin kararını beğenmiyorsan sorunu vatandaşla değil başka yerlerde arayacaksın. Milletin kararına alerjisi olanlar seçimi iptal ettirip, İstanbul’u kaybettiğinde hüngür hüngür ağladığını söyleyenler, tuhaf insanlar bunlar.

Açıkçası ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Dünya siyasetinde hatta ülke siyasetinde hiç rastlamadığımız numuneler bunlar. Ama 16 milyon insanın iradesini yok saymalarına asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle birlikte dağ gibi karşılarında duracağız. Asla onların kötü emellerinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz.

Dağ gibi duracağız çünkü burada milletin iradesini gasp etmek isteyenler yarın Türkiye’nin her noktasında yine milletin iradesini gasp etmeye devam ederler.

Bu millet tahakkümünün, iradesinin kendisinden başkasına vermemeyi en son İstiklal Savaşı’nda kararını verdi. Hepimizin evlerinde, dedeleri, nineleri, şehitleri, gazileri var. Bu yoldan asla dönmezler. Bunu buradan duyuruyorum, bilsinler.”

“SAÇMA SAPAN İŞLERE BAŞVURUYORLAR”

İmamoğlu “Akıl ve vicdanı kaybedince, adalet duygusunu kaybedince, vatandaşının hizmet alması önceliğini ruhundan yitirirse saçma sapan işlere başvurur oluyorlar. Her başarı, her iyiliğin, her işin mimarı kendisi olduğunu düşünmeye başladıklarında sorun orada başlıyor” dedi.

“HANİ ECDAT YADİGARI”

İmamoğlu konuşmasında SÖZCÜ'nün gündeme taşıdığı Beşiktaş Yıldız Parkı yakınındaki 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Orhaniye Kışlası'nın bir bölümünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lüks konut imarına açılmasına da tepki gösterdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“2. Abdülhamit o dönem kışlayı Orhan Gazi’ye atfen yaptırıyor. Bütün padişahlar hepimizindir. Osmanlı İmparatorluğu hepimizindir. Ama bugünün iktidarı özellikle Abdülhamit Han’ı sadece kendilerine ait zannederler. İddiaları öyle açıkçası. Ve böyle davranırlar ve ona çok hassas olduklarını ifade ederler.

Ama hassasiyet nereye kadar bunların defterinde biliyor musunuz? Rant kapısına kadar. Rantı gördüler mi bütün hassasiyetler gidiyor. Ne yaptılar? Abdülhamit’in tarihi Orhaniye Kışlası’nın bulunduğu alanı imara açtılar. Hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın kararıyla. Tescilli kültür varlığının olduğu alanda lüks konut yapacaklar.

Peki hani ecdat? Hani ecdat yadigarı? Taksim Gezi Parkı’nda kışlayı yapacağım diye milleti, ortalığı ayağa kaldırdın. Can aldınız can. Canlar gitti orada. Ufacık çocuklarımız öldü. Bunun altından nasıl kalkacaksınız? Gencecik insanları kaybettik.

Abdülhamit’ten yadigar kışlada konut yapacaksınız. Milletimizin bir an önce bu akıldan, bu zulümden kurtulması lazım. İstanbul’a nasıl ihanet ettiğinizi bir çok kere itiraf ettiniz. Ama hala gözünüzü kupon arazilerden geri tutamıyorsunuz. Gözünüz doysun sizin. Vallahi gözünüz doysun sizin. Ayıptır. Ama doymadığını da görüyorum.”

“YOLCUDUR ABBAS BAĞLASAN DURMAZ”

Müjdeli bir haber vereceğini söyleyen İmamoğlu “ Yapamayacaklar, açıkçası yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bu cennet vatanın tapusu hepimizin. Cumhuriyet, bu cennet vatanın tapusuna eşit hak sahibi yaptı. Bu evi hep birlikte ayağa kaldırmalıyız. Dönüşüm süreci başladı. Bazen umutsuz cümleler duyuyorum. Umudunuzu asla yitirmeyin. Zor olanı yapacağız, mecburuz. Tevfik Fikret’in güzel bir sözü var; ‘Zafer biraz da hasar ister' der. Evet hasarımız var ama hasarı büyütmeden bu bir avuç insanı göndereceğiz” diye konuştu.

ÖNCEKİ KİPTAŞ YÖNETİMİ ARAZİYİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da konuşmasında, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'nin yapılış sürecine dair detaylar paylaştı. Kurt'un verdiği bilgilere göre; Mülkiyeti KİPTAŞ'a ait olan 487 ada 12 parsel, çarpık yapılaşma ve dayanıksız yapı stoku nedeniyle, 2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi.

Arsa, önceki KİPTAŞ yönetimi tarafından 14 milyon 227 bin lira bedelle satışa çıkarıldı. 2019'da göreve gelen İmamoğlu başkanlığındaki yeni yönetim, satış kararını iptal ederek yerinde dönüşüm projesi için çalışmaya başladı. 2 Aralık 2019 tarihinde mahallede “Uzlaşma Ofisi” açıldı. Sözleşmelerde imza aşamasına geçildi.

Anlaşma sağlanan vatandaşlar birer birer riskli yapılardan tahliye edildi. Taşınma ve kira yardımları yapılmaya başlandı. Gerçekçi ve somut bir çözüm ile uzlaşma süreçleri 18 ay içerisinde tamamlandı. Yüzde 60'ı yeşil alandan oluşan, çocuk parkları ve toplanma alanları bulunan açık bir site tasarlanacak. Proje kapsamında kreş, kütüphane ve aile sağlığı merkezi yapılacak. Tüm alanlar, duvarların ardında kalmayıp Eyüpsultan Yeşil Pınar Mahallesi'ndeki herkese açık olacak.

ANAHTARLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ

Konuşmaların ardından İmamoğlu, hak sahiplerinden Hayrullah Türkoğlu ve Gülsün Kırma'ya anahtarlarını teslim etti. Anahtar teslim törenine CHP milletvekilleri Turan Aydoğan, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, hak sahibi ailelerle anı fotoğrafı çektirdi.

