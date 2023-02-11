İnsani yardım için Türkiye-Ermenistan kara sınırı 35 yıl sonra açıldı

Kahramanmaraş merkezli peş peşe meydana gelen ve toplamda 10 ilde yıkıcı etkiler oluşturan depremler Ermenistan'dan gelen insani yardım için Türkiye-Ermenistan kara sınırı açıldı. Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmıştı.

Orhan BOZKURT

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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası büyük yıkım yaşayan ve 10 binlerce vatandaşını kaybeden Türkiye’ye Ermenistan’dan da insani yardım geldi. Ermenistan’dan gelen insani yardım için Türkiye-Ermenistan kara sınırı da yıllar sonra açıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Vahan Hunanyan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, “Bugün Ermenistan, Türkiye’ye insani yardım gönderdi. İnsani yardım taşıyan TIR’lar sınırdaki Margara köprüsünü geçerek deprem bölgesine doğru yola çıktı” dedi.

BAKAN YARDIMCISI GEÇİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da yardım TIR’ların sınırdan geçiş görüntülerini paylaştı. Ermenistan’dan daha önce gelen arama kurtarma ekibi ise günlerdir Adıyaman’da görev yapıyordu.

Ermenistan’dan gelen 5 TIR yardım malzemesini Alican Köprüsü’nde Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililer karşılandı. Ermenistan’dan gelen yardım konvoyu resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

EN SON 1988 ERMENİSTAN DEPREMİNDE KULLANILMIŞTI

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988’de Ermenistan’da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde Türkiye’nin özel temsilciliğini yürüten büyükelçi Serdar Kılıç Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ve normalleşme sürecinde Ermenistan özel temsilciliğini yürüten Ruben Rubinyan’a seslenerek, “Teşekkür ederim, Bunu gerçekleştirmek için göstermiş olduğunuz nazik çabalar için. Ermenistan halkının Türkiye’de deprem bölgesindeki halkımızın acılarını hafifletmek için yaptığı cömert yardımları her zaman hatırlayacağım” dedi.

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