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İstanbul barajlarından 26 ton atık çıktı 

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangalın da bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı.

Yayınlanma: 14:00 - 04 Şubat 2023 Güncellenme:
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İstanbul barajlarından 26 ton atık çıktı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlarda suyun azalmasıyla ortaya çıkan atıkları temizledi.

476 personelle, Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında temizlik yapıldı. 1 hafta süren temizlik çalışmaları sonucu yaklaşık 26 ton atık toplandı.

Atıklar arasında sandalye, küvet, kayık, su deposu, şişme bot, mangal, araç lastiği gibi malzemelerin de bulunması dikkat çekti. (DHA)

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