YSK’dan İstanbul Havalimanı’nda seçim hazırlığı denetimi

YSK, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vereceği İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıklarını denetledi. YSK heyeti, oy torbalarının saklanacağı odaları da ziyaret etti. Yurtdışından Türkiye'ye getirilecek oyların muhafaza edileceği özel odanın kapısında 7 kilit bulunması dikkat çekti. Yurtdışı seçmenler, 27 Nisan'dan itibaren havalimanındaki 12 sandıkta oy kullanabilecek.

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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların Türkiye’nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı’nda oy vermesi için hazırlıklar başladı. Dış hatlar terminali geliş ve gidiş katlarında sandıkların kurulacağı alanlar belirlendi. Seçmenler, 6’sı geliş, 6’sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta 27 Nisan günü saat 08.00’den itibaren oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Daire Başkanı Harun Özkan’ın başında olduğu heyet, bugün İstanbul Havalimanı’ndaki seçim hazırlıklarını denetledi.

YSK heyetine, aralarında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca’nın da bulunduğu havalimanı yöneticileri eşlik etti.

GELEN OY TORBALARININ TUTULACAĞI ODAYA 7 KİLİTLİ ÖNLEM

YSK heyeti, oy torbalarının saklanacağı odaları ziyaret etti. Heyet, yurtdışında kurulacak sandıklarda kullanılacak ve Türkiye’ye getirilecek oyların İstanbul Havalimanı’nda muhafaza edileceği özel odayı da inceledi. Odanın kapısında 7 kilit bulunması dikkat çekti.





“HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEDİK”

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK heyetiyle havalimanındaki hazırlıkları yerinde incelediklerini belirtti. Haktankaçmaz, “Burada yurt dışında kayıtlı seçmenler oy kullanacak. Yurtdışında kullanılan oyların İstanbul Havalimanı üzerinden aktarılmasıyla ilgili planlamalar var. Ağırlıklı olarak bu işler İstanbul Havalimanı üzerinden yürütülecek. Hazırlıklarımız tamam. Bir sorun öngörmüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olan sonuç neyse onu da hep birlikte bekleyeceğiz” dedi.

Havalimanında kurulacak sandıklar hakkında da bilgi veren Haktankaçmaz, “Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karara göre 27 Nisan sabahı itibarıyla oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi bittiği güne kadar da devam edecek. 6’sı gelen 6’sı giden katında olmak üzere toplam 12 sandık kurulacak. Seçimler bittikten sonra oy sayımları da burada yapılacak. Tabii ki seçim hakimlerin gözetiminde ve onların başkanlığında heyetle bu işler yapılacak. Biz idari olarak o işlemlerin dışındayız. Biz sadece seçim güvenliğinin sağlanmasıyla sorumlu olacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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