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İstanbul’da üç terör örgütüne operasyon

İstanbul'da terör örgütleri IŞİD, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 09:49 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen “yabancı terörist savaşçı” diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

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