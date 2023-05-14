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Kılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sandık görevlilerine seslendi: "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın" dedi.

Yayınlanma: 18:04 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyların sayılmaya başlamasının ardından sandık başında bulunan görevlilere seslendi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek” dedi.

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