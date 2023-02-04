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Marmara Bölgesi’nin batısı için ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

Yayınlanma: 14:17 - 04 Şubat 2023 Güncellenme:
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Marmara Bölgesi’nin batısı için ‘fırtına’ uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada yarın, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (DHA)

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