Mazlum Çimen’den Erdoğan’a tepki: Yakıldığımız için özür dileriz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas katliamı faillerinden Hayrettin Gül’ün cezasını kaldırmasına, katliamda hayatını kaybeden Nesimi Çimen’in oğlu Mazlum Çimen'den de tepki geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Sivas Madımak’ta 33 aydını diri diri yakanların yargılandığı davada müebbet hapis cezası alan Hayrettin Gül’ün cezasını “sürekli hastalık” sebebiyle kaldırdı
Karara katliamda hayatını kaybeden halk ozanı Nesimi Çimen'in oğlu sanatçı Mazlum Çimen tepki gösterdi.
“ÖZÜR DİLERİZ”
Çimen Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Sivas Madımak Katliamı sanıklarından Gül'ün Cumhurbaşkanı imzasıyla cezası kaldırılmış. Yıllar önce dava zaman aşımına uğradığında vatana millete hayırlı olsun demişti Cumhurbaşkanı. O gün demiştim YAKILDIGIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ. Ülkeyi meşgul ettik bunca zaman.”