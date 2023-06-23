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MİT’ten Suriye’de nokta operasyonu

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da MİT operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 09:52 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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