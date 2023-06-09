Okullarda imam görevlendirilmesini protesto edenler gözaltına alındı

Eskişehir'de okullarda imamların görevlendirilmesini ve artan kadın cinayetlerini protesto etmek isteyen Türkiye İşçi Partili (TİP) kadınların eyleminde gerginlik yaşandı. Gruba müdahale eden polis 8 kişiyi karga tulumba gözaltına aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İşçi Partili kadınların eyleminde, polis müdahalede bulundu, 8 kişi gözaltına alındı.

KADIN CİNAYETLERİNİ VE OKULLARDA İMAMLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNİ PROTESTO EDECEKLERDİ

TİP üyesi kadınlar, Eskişehir Valiliği onayı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, okullarda imamlar tarafından öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi amacıyla eğitim verilmesini ve artan kadın cinayetlerine tepkilerini göstermek amacıyla ‘Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz’ konulu bir eylem düzenledi.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir AVM önünde düzenlenen eylem başlamadan grup içerisinden LGBT bayrağı açıldı. Çevrede toplananlar ise bayrak açılmasına tepki gösterdi. Güvenlik tedbiri alan polis ekipleri de bayrağın gerginliğe neden olduğunu belirterek kaldırılmasını istedi. Ancak grup bayrağı kaldırmak istemedi.

KARGA TULUMBA GÖZALTINA ALINDI

Bayrağın kapatılmaması üzerine polis ile aralarında gerginlik yaşandı. Grup, açılan bayrağı kaldırmaması üzerine polis müdahalede bulundu. Grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, bazı TİP üyelerini yere yatırarak ters kelepçe ile karga tulumba gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4’ü kadın 8 TİP üyesi sağlık kontrolünden sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.