Sandık usulsüzlüğüne itiraz eden CHP’li vekil darp edildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in usulsüzlüklere itiraz ettiği için CHP'li müşahitlerle birlikte darp edildiğini açıkladı. Darp edilen Ali Şeker de yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı.

Ahmet KAYA

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından 1. turda oyların tamamının Cumhur İttifakı ve adayı Recep Tayyip Erdoğan’a çıktığı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in ve sandık görevlilerinin darp edildiğini duyurdu.

“DARP EDİLDİ TELEFONU KIRILDI”

Köyde jandarma bulunduğunu ancak sayılarının yetersiz olduğunu vurgulayan Özgür Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

“İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı.

“JANDARMA YETERSİZ”

Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın.”

“YETKİLİLERİ UYARIYORUZ…”

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı DA Ali Şeker’in darp edildikten sonraki fotoğrafını paylaşıp “Şanlıurfa Eyyübiye’de görevli vekilimiz @draliseker, Karaali Mahallesi 2165 numaralı sandıkta yaşanan usulsüzlüklere karşı çıktığı için bir grup tarafından darp edildi! Yetkilileri uyarıyoruz; sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın!” ifadelerini kullandı.

“30 KİŞİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU”

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde usulüne uygun olarak oy kullanılması için görev yaparken CHP'li 3 müşahit ile birlikte darp edilen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, yaşananları anlattı.

Şeker, “Üç arkadaşla birlikte sandık gözlemcisi olarak saat 07.00'de köye gittik. Orada usulüne uygun oy kullanımı için gözlemde bulunuyorduk. Bizden rahatsız oldular ve başkaları adına oy kullandırmaya çalıştılar.

Kadınların hiçbiri oy kullanmaya gelmemişti. Biz başkası adına oy kullanılmaması için çaba gösterirken bizi sürekli taciz ettiler. Sandık kurulu başkanı ‘Amca niçin bekliyorsun' dedi. Sen misin bunu soran. Sandık kurulu başkanına ve bana saldırdılar. 30 kişi linç girişiminde bulundu. Daha sonra gelen 4-5 jandarma müdahale etti” dedi.

SORUN YAŞANABİLECEĞİ İKİ GÜN ÖNCE BİLDİRİLMİŞ

Olayın yaşandığı yerin, Karaali köyündeki 2165, 2166 ve 2167 numaralı sandıkların bulunduğu seçim çevresi olduğunu aktaran Ali Şeker, burada, 14 Mayıs'taki seçimde 1093 oyun 1077'sinin Erdoğan'a çıktığını, gelmeyenlerin yerine oy kullanıldığı bilgisi olduğu için bu kez gözlem yapmak istediklerini dile getirdi.

Şeker, “Burada bir sorun yaşanabileceğini iki gün öncesinden Valiliğe, Emniyete, Güvenlik Şube'ye bildirdiğimiz halde böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

Burnundan ve parmağından yaralandığını, hastaneye gideceğini belirten Şeker, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın gelmesinin ardından sandık başından ayrıldığını, görevi şimdilik onun devraldığını anlattı.

MUHTAR ELİNDE 500 PUSULA İLE GELİP OY KULLANMAK İSTEDİ

CHP Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Adnan Öncel de paket halinde oy kullanılmasına karşı çıktığı için Milletvekili Şeker'e saldırıldığını belirterek, “Bunların içinde başı çeken de muhtar” dedi.

Muhtarın elinde 500'ün üzerinde pusula ile gelip oy kullanmak istediğini öne süren Öncel, “Adamlar askeri tanımıyor, polisi tanımıyor. Bir sürü asker orada müdahil olamıyorlar” dedi.

Askerin, Ali Şeker'i güçlükle kalabalığın elinden aldığını, jandarma aracında bile saldırmaya çalıştıklarını anlattı.

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