Seçimden önce “Ampule vur” diye AKP’ye oy istemişti ama…

Şanlıurfa’da 14 mayıs milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sokak röportajında vatandaşlara AKP’ye oy isteyen Şanlıurfalı Mehmet Kubat, yeni bir videoyla bu çağrısından dolayı vatandaşlardan özür diledi.

Ahmet KAYA

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Seçim öncesi röportajında kendisine uzanan mikrofonlara, “Elini vicdanına koy. Sandık başına git, ampule vur, çık” diyen Şanlıurfalı Mehmet Kubat'a çevresindekiler de alkışlarla destek vermişti.

Seçimler sonucu Şanlıurfa'da AKP 8 milletvekilliği kazanırken, Erdoğan da yüzde 64 gibi yüksek bir oy almıştı.

Seçim sonrası ise sağanak gibi gelen zamlar tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da vatandaşı inim inim inletmeye başladı.

“SİZDEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM”

Bunun üzerine 14 mayıs seçimlerinden önce vatandaşa, “Elini vicdanına koy. Ampule vur” çağrısı yapan Mehmet Kubat yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında bu önceki çağrısından dolayı herkesten özür dileyen Kubat şunları söyledi:

“Ben size ‘elini vicdanına koy, ampule vur’ dedim. Ben vicdan azabı çekiyorum. Hepinizden özür diliyorum. Siz gereğini yaptınız. Keşke söylemeseydim, Çok millet yani beni dinledi. Onların çoğu şimdi geçimini yapamıyor. Çok özür diliyorum sizden.”