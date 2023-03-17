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Sel felaketinde can kaybı 18’e çıktı

İçişleri Balanı Süleyman Soylu sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu.

Yayınlanma: 15:29 - 17 Mart 2023 Güncellenme:
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Sel felaketinde can kaybı 18’e çıktı

Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman’da can kaybı 18’e yükseldiğini duyurdu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN YARALI YAŞAMINI YİTİRDİ

Soylu açıklamasında, Şanlıurfa’daki sel felaketinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi. Böylece Şanlıurfa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise  sürüyor.

 

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