TIR dorsesindeki fırından 112 kilo eroin çıktı

İstanbul'da 10 - 29 Aralık’ta düzenlenen 2 operasyonda 140 kilodan fazla uyuşturucu yakalandı. O uyuşturuculardan bir kısmı Hollanda'ya götürülmek üzere bir TIR'a yüklenen sanayi tipi ekmek fırınında ele geçirildi.

Habip ATAM

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022'nin son ayında da uyuşturucu tacirlerine yönelik önemli operasyonlara imza attı.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 ve 29 Aralık'ta iki ayrı operasyon düzenledi. Esenyurt'ta düzenlenen ilk operasyonda Avrupa'ya giden bir TIR durduruldu.

SANAYİ TİPİ FIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

TIR'da dedektör köpekle yapılan aramalarda, Hollanda'ya gönderilen sanayi tipi bir ekmek fırını şüpheli görüldü. Silindir biçimindeki dev fırına giren polis, ateş tuğlalarını sökünce paketler halinde eroin ele geçirildi.

Tuğlaların altında 112 kilo 550 gram eroin ele geçiren polis, diğer bir operasyonda ise 23 kilo 810 gram ecstasy (ekstazi) 1 kilo 590 gram toz ecstasy, 3 kilo 560 gram kokain ele geçirdi.

DÖRT TUTUKLAMA

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 3'ü savcılıktan serbest kalırken, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Dört şüpheli ise tutuklandı.

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