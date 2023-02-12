Yıkılan çok sayıda binanın iki müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalandı
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 12.02.2023 tarihinde Havalimanı Dış Hatlar terminalinde yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş isimli şahıslar, Gürcistan ülkesine kaçmaya çalışırken yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Yakalanan şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenmiştir.”