Soru hırsızı FETÖ’cü hakim gri listeye alındı…

Diyarbakır’da kapatılan özel yetkili 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakim olarak görev yapan ve soru çalarak hakim olduğu ortaya çıktıktan sonra yurtdışına kaçtığı tespit edilen FETÖ’cü Ramazan Faruk Güzel, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin 500 bin lira para ödüllü gri kategorisine alındı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da KCK ve Hizbullah ana çatı davası ile Albay Cemal Temizöz davasının görüldüğü, kapatılan özel yetkili 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üye hakim olarak görev yapan FETÖ'cü Ramazan Faruk Güzel, İçişleri Bakanlığı’nca terörden arananlar listesinin 500 bin lira para ödüllü gri kategorisine alındı.

Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasından sonra düz hakim olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle başka bir ile tayin edilen Güzel, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında KHK ile ihraç edildi.

SORU HIRSIZI ADINI DEĞİŞTİRİP HÂKİM OLDU

Güzel'in 2012 yılında FETÖ'cüler tarafından sorular çalınarak önce hakim adayı, ardından Adalet Bakanlığı’ndaki FETÖ'cülerce mesleğe kabulünün yapıldığı, sonrasında da HSK 1. Dairesi Başkanvekili olan ve halen FETÖ üyesi olmaktan tutuklu bulunan İbrahim Okur'un onayı ile Diyarbakır'a özel yetkili hakim olarak atandığı belirlendi.

Ramazan Faruk Güzel'in hâkimlik mesleğine kabulü yapıldıktan sonra da köşe yazdığı Zaman gazetesindeki yazıları ve çalıştığı Cihan Haber Ajansı’ndaki imzaları nedeniyle ifşa olacağını düşünerek, mahkeme kararıyla Ramazan Kerpeten olan adını Ramazan Faruk Güzel olarak değiştirdiği belirlendi.

İADE TALEPNAMESİ VE KIRMIZI BÜLTEN FORMU

Güzel'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildikten hemen sonra İsveç'e kaçtığı ve burada gazeteci, hukukçu kimliğini ön planda tutarak resmi makamlardan oturma izni talebinde bulunduğu tespit edildi.

Türkiye'nin İsveç'ten iadesini talep ettiği 33 isim arasında yer alan Ramazan Faruk Güzel ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen iade talepnamesi ve kırmızı bülten formu İsveç resmi makamlarına sunulmasına rağmen, bugüne kadar iadesi için herhangi cevap verilmediği kaydedildi.

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre Güzel'in yurtdışında da halen FETÖ'cülerle birlikte örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü, sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonlarına öncülük ettiği belirlendi.

HOLLANDALI GAZETECİYE BERAAT YÖNÜNDE MUHALEFET ŞERHİ YAZDIRDI

Güzel, Diyarbakır'da hakimlik yaptığı dönemde; Kandil'de terörist elebaşlarından Cemil Bayık ile röportaj yapan ve sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi IŞİD'e destek vermekle suçlayan, kara para aklamakla mücadele etmeyen bir ülke gibi gösterip provokatif algı yaratan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink'in yargılandığı davada da sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde karara muhalefet şerhi yazdırmıştı.

Geerdink'in PKK'yı sürekli sempatik gösterme çabası içinde olduğu, silahlı teröristleri sözde “özgürlük savaşçısı” gibi gösterirken, Türkiye'yi de IŞİD'e destek veren, sömürgeci bir ülke gibi gösterme gayretinde olduğu bildirildi.

FETÖ'cü eski hakim Güzel o zaman, “Gazeteci kimliğiyle düşüncelerini ifade etmiştir” diyerek mahkemenin terör örgütü propagandası yapmaktan verdiği mahkumiyet kararına muhalefet şerhi yazdırmıştı.