SÖZCÜ muhabiri depremden 1 hafta önce sormuştu, yetkililerin cevabı pes dedirtti

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Diyarbakır'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tam karşısında yaklaşan seçim öncesi ruhsat dışı yapıların yükselmesi dikkat çekti. SÖZCÜ muhabirinin depremden bir hafta önce kaçak yapılaşmayı sorduğu yetkililerin verdiği cevap ise pes dedirtti.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da 7 binanın tamamen çöktüğü, merkez Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde 320 bina bizzat Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı hasar tespit komisyonunca ağır hasarlı oturulamaz olarak tespit edilerek kayıt altına alındı. Ancak bu rakamın sokakta kalan depremzedelerin acil başvurusu ve talepleri üzerine gerçekleştiği, enkaz kaldırma çalışmalarından sonra yürütülecek olan çalışmalar sırasında bu rakamın üç katına kadar çıkabileceği ifade edildi.

SÖZCÜ MUHABİRİ DEPREMDEN 10 GÜN ÖNCE SORDU

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının tam karşısındaki devasa kaçak gecekonduların bulunduğu alanda yaklaşan seçim öncesi gece karanlığında beton dökülerek mantar gibi bir anda ruhsat dışı kaçak yapıların yükselmesi pes dedirtti.

1990'lı yıllarda buradaki kaçak yapılaşmaya bir türlü müdahale edilmezken, mevcut yapıların bulunduğu sokak aralarında, hatta cadde üzerinde de iki katlı, kimi yerde 5 katlı binaların yükselmesi dikkat çekti. Seçim arifesinde bu kaçak yapılaşmayla ilgili deprem felaketinden tam 10 gün önce SÖZCÜ muhabirinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine, “Buradaki kaçak yapılaşmadan bilginiz var mı? Varsa neden bir müdahalede bulunulmuyor” sorusuna verilen cevap pes dedirtti.

“EVET BİLİYORUZ AMA ORASI BİZE BAĞLI DEĞİL”

“Evet biliyoruz ama o bölge bizim sorumluluğumuz altında değil. Orası tamamen Bağlar belediyesine ait bir bölge ve bizim en fazla yapabileceğimiz mevcut durumu ve ilerleyen kaçak yapılaşmayı bir üst yazıyla Bağlar Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığına bildirmek olur. Bunun haricinde bizim herhangi bir yaptırım gücümüz yok maalesef” dediler.

BELEDİYELER GÖZ YUMUYOR

AKP'li Bağlar Belediye Başkanlığı ise felakete göz göre göre davetiye çıkaran bu bölgedeki kaçak yapılaşmanın ilerlemesine kayıtsız kalması dikkat çekti. Son 20 yılda bu bölgedeki kaçak yapılaşmanın sayısı her yerel ve genel seçim öncesinde giderek arttı. Şu anda da gerek ana cadde üzerinde, gerekse bir aracın bile giremeyeceği kadar dar labirent gibi olan ara sokaklarda kayıt dışı bir yapılaşma söz konusu. Yetkililer ise bu bölgeyle ilgili sessizliğini koruyor. Geçmiş yıllarda da kayyum öncesi HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Gültan Kışanak'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de bu bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı herhangi bir müdahalede bulunulmamış ve 2014 ile 2019 yerel seçimlerinde bu bölgede yüzlerce ev kaçak olarak inşa edilmişti.

Bu bölge aynı zamanda HDP Diyarbakır İl Binasının da karşısında, 101 kişiye mezar olan Direkhane kavşağındaki 8 katlı Hisami Apartmanının da hemen arkasında yer alıyor. Yerle bir olan Serin-2 Apartmanına da 5 dakikalık yürüme mesafesinde.

“200'ÜN ÜZERİNDE SUÇ DUYURUMUZ VAR”

İnşaat Mühendisleri Odası yetkilileri de, kentin değişik noktalarında yükselen ve ilgililerin kayıtsız kaldığı kaçak ve ruhsat dışı yapılaşmalara karşı 200'ün üzerinde suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü karşısında devasa bir kaçak yapı yapılıyor. Burada sorun hükümette. İmar barışı denen ucube kavram kaçak yapının önünü açıyor.

Para karşılığında imar barışından yararlanan binlerce kişi var. Kendi toplumunu düşünmeyen bir iktidar var. Bir şeylerden ders çıkarmak için illa ki deprem veya can kaybı olması mı gerekiyor. Bu akıl ve vicdan meselesidir. İktidar tamamen bilim ve mantıktan uzaklaşmıştır” dediler.

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