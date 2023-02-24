SÖZCÜ Televizyonu beş gün sonra yayına başlıyor
SÖZCÜ Televizyonu, Türk halkının anayasal hakkı olan saygın içerikleri sunabilmek için, size layık olabilmek için, kelimenin tam manasıyla gecesini gündüzüne katan özverili kadrosuyla, sadece beş gün sonra yayın hayatına başlıyor.
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu'ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu'nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3