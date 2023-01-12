SÖZCÜ yazdı engelli ailenin icra borcu ödendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görme engelli 70 yaşındaki Fahriye Güngör ile iki engelli çocuğunun yaşadığı eve gelen 140 bin TL'lik elektrik borcu nedeniyle icra takibi başlatılıp elektrik kesilmişti. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği olay sonrası Kahta Kaymakamlığı ailenin icra borcunu kapattırılırken, elektrikleri de aynı gün açıldı.

Ahmet KAYA

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CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin “Sizin hiç mi vicdanınız yok?” şeklinde tepki göstererek ailenin dramının sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından, SÖZCÜ konuyu okuyucularına duyurdu. Haberler üzerine harekete geçen Kahta Kaymakamlığı ailenin icra borcunu kapattırılırken, elektrikleri de aynı gün açıldı.

“SİZİN HİÇ Mİ VİCDANINIZ YOK?”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Kahta'da 2 engelli çocuğu olan, kendisi de yüzde elli görme engelli olan 70 yaşındaki Fahriye Güngör'e elektrik faturası borcu nedeniyle 123 bin liralık icra takibi başlatıldığını belirterek, Güngör'ün çocukları ile mum ışığında oturduğu anın görüntüsünü paylaşmıştı.

Engelli iki çocuğu ve kendisinin yaşadığı evin elektrik borcu nedeniyle başlatılan 123 bin liralık takibe faiz, harç giderleri, vekalet ücretleri gibi alacak kalemleri de eklendiğinde 140 bin lirayı aştığı bilgileri, SÖZCÜ “Sizin hiç mi vicdanınız yok?” manşetiyle duyurmuştu.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'nin bu çağrısı sonucu harekete geçen Kahta Kaymakamlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Kaymakamlık açıklamasında, “İlçemizde, iki engelli çocuğu bulunan ve kendisi de yüzde yetmiş görme engelli olan bir vatandaşımızın elektriğinin kesildiğini sosyal medya yoluyla öğrenmiş olduk.

Olayın sosyal medyadan öğrenilmesiyle birlikte gerekli incelemeler yapılmış, ailenin elektrik borcunun bulunduğu ve borcun uzun süredir ödenmemesinden dolayı, mevzuat gereği kesildiği bilgisi alınmıştır. Kahta Kaymakamlığı olarak, AKEDAŞ Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçilerek, iki kurumun ortak çabası neticesinde mağdur olan ailenin mağduriyeti giderilmiş ve aile elektriğe kavuşturulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. Bu arada haberin engelli ailenin dramının SÖZCÜ'deki haberini okuyan bazı vatandaşların ailenin komşularıyla yardımda bulunmak üzere temasa geçtikleri öğrenildi.

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