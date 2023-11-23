SÖZCÜ’nün doğa dostu projesi yeniden başlıyor

Türkiye’nin en çok okunan gazetesi SÖZCÜ’nün dev geri dönüşüm projesi yeniden sizlerle Eski gazetelerinizi kapınızdan alıp, doğayı korumak için geri dönüşüme veriyoruz.

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Türkiye'nin en çok okunan gazetesi SÖZCÜ, ‘Dünkü Gazete Yarını Kurtarıyor' sloganı ile hem doğayı koruyacak hem de ülke ekonomisine katkı yapacak kampanyasını yeniden başlatıyor. Bu proje, evinizde biriken eski gazeteleri geri dönüşüme kazandıracak.

Türkiye'nin en çok okunan ve en güvenilir gazetesi SÖZCÜ, geçen yıl ülke genelinde çevre dostu bir projeye imza attı. “Dünkü Gazete Yarını Kurtarıyor” sloganıyla hazırlanan proje ile okurlarımızdan aldığımız eski gazetelerimizi geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede hem ağaçların kesilmesi önlendi hem de ekonomik olarak tasarruf sağlandı. Kampanyamız yeniden okurlarımızla buluşuyor. Türkiye'de döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, kâğıt sektörü maliyetlerinde de artışa neden oldu. Bu durum birçok sektörde olduğu gibi basın sektörünü de olumsuz etkiledi. Biz de SÖZCÜ gazetesi olarak hem ülke ekonomisine katkı hem de çevreye duyarlı bir uygulamayı hayata geçirdik.

“Dünkü Gazete Yarını Kurtarıyor” sloganıyla hazırladığımız proje ile okurlarımızdan alacağımız eski gazetelerimizi geri dönüşüme kazandırıyoruz. (SÖZCÜ)

DOĞAYA KATKI SAĞLAYIN

Araştırmalara göre dünyada tüketilen kâğıdın yalnızca yarısı geri kazandırıldığı takdirde her yıl 8 milyon hektar orman korunuyor, 1 ton kâğıdın geri kazandırılması halinde ise 17 ağacın kesilmesi önlenmiş oluyor. Siz de projemize katılarak SÖZCÜ'ye, doğaya ve ekonomimize destek olabilirsiniz.

OKURLARIMIZ ESKİ GAZETELERİNİ NASIL GÖNDERECEK?

Evinde SÖZCÜ grubu gazeteleri biriktiren okurlarımız, (0212) 708 50 60 numaralı telefonu arayarak ya da sozcu.com.tr/geridonusum adresinden taleplerini bize ulaştırabilecek. Okurlarımızın kayıtları alındıktan sonra biz de gazeteleri, okurlarımızın kapısından alarak geri dönüşüm merkezine ulaştıracağız. Bu sayede daha az ağaç kesilerek çevreyi korumuş olacağız hem de ekonomimize katkı sağlayacağız.