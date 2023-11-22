Suudi kadın telefon dolandırıcısına servet kaptırdı

İstanbul BAşakşehir'de ikamet eden Suudi Arabistanlı H.Ş., kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen dolandırıcıya evinde bulunan 40 bin dolar ile 100 bin Suudi Arabistan Riyali ve 1,5 kilogram altını bir poşete koyarak teslim etti.

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İstanbul’da polise başvuran mağdur H.Ş. kendisini telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve dolandırdığını söyleyerek yardım istedi.

“TÜM PARA VE ALTINIMI BİR POŞETE KOYUP TESLİM ETTİM”

H.Ş. poliste verdiği ifadesinde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini bu nedenle tüm parasını kendilerine emanet etmesini isteyen kişilere inandığını söyleyerek “Tüm paramı, altınlarımı bir poşete koyarak bana söylenen yere götürerek teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım” dedi.



ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek parayı alan şüphelinin eşkalini, ardından kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin 40 bin dolar ile 100 bin Suudi Arabistan Riyali ve 1,5 kilogram altın bulunan poşeti aldıktan sonra dolaştıkları anları bir güvenlik kamerası kaydetti.

Şüpheli Sinan E.(27)’yi Bahçelievler’de gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin şüphelinin suç ortaklarını yakalamak için çalışması sürüyor. (DHA)

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