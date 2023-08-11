Taksim’de dolar dağıtanlar serbest kaldı
Sosyal medyada, yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasına dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin 7’si savcılıktan serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.
Sevgim Begüm YAVUZ
Ali Selim YAMANLI
Sosyal medyada yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasında dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
7 ŞÜPHELİ SAVCILIKTAN SONRA SERBEST
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL
Hakimlik, 5 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.