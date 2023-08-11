Abone Ol

Taksim’de dolar dağıtanlar serbest kaldı

Sosyal medyada, yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasına dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin 7’si savcılıktan serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Taksim’de dolar dağıtanlar serbest kaldı
Sevgim Begüm YAVUZ
Ali Selim YAMANLI

Sosyal medyada yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasında dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

7 ŞÜPHELİ SAVCILIKTAN SONRA SERBEST

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Hakimlik, 5 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Taksim'de dolar dağıtanlar gözaltına alındıİlginizi ÇekebilirTaksim'de dolar dağıtanlar gözaltına alındı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam