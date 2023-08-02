Tam 165 bin çocuğa aileleri bakamıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın raporuna göre ailesinin bakamadığı çocuk sayısı 2002’de 12 bin 75 iken, bu sayı Temmuz 2023 itibarıyla 165 bine yükseldi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomik kriz çocukları da yoksulluğa sürüklüyor. CHP'li Gürsel Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporunu açıkladı. Buna göre ekonomik nedenlerle ailesinin bakamadığı çocuk sayısı 2002'de 12 bin 75 iken, bu sayı Temmuz 2023 itibarıyla 165 bine yükseldi.

CHP'li Tekin, “Türkiye'de her 5 kişiden 1'i yoksullaşmış durumda. Ailesinin yanında dahi beslenemeyen çocuklar açlık ile karşı karşıya. Türkiye, çocuk yoksulluğu konusunda endişe veren dört ülkeden biri haline geldi. Ülke genelinde 20 milyon kişi yetersiz besleniyor” dedi. Tekin şu bilgiyi paylaştı:

“Bakanlığın raporuna göre ekonomik nedenlerle ailesinin bakamadığı çocuk sayısı 2002'de 12 bin 75 iken, bu sayı Temmuz 2023 itibarıyla 165 bine yükseldi. Bu da yoksulluğun ve ekonomik zorlukların toplumdaki yıkıcı etkisini gösteriyor. 2022'de 85 milyonluk ülke nüfusunun 60 milyonu ekonomik ve sosyal yardım için Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine kayıt yaptırdı. Bu sayı 2014'te 30.5 milyon, 2021'de 57.5 milyon kişiydi. Kayıtlı hane sayısı da 2014'ye 8 milyon iken 2021'de 17.7 milyona fırladı.” Tekin ekonomik durumu zayıf olan ailelere yönelik daha fazla sosyal yardım ve destek programları düzenlenmesi gerektiğini söyledi.