Tasarruf yerine yarış var!

Cumhurbaşkanlığı kamudaki araç saltanatını azaltmak için tasarruf genelgesi yayınladı, araç kiralamalarında kısıtlama istedi. Ancak genelgeye uyan yok. Bakanlıklar 2023 yılında kullanacakları lüks araçlar için peş peşe ihalelere çıkıyor.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanlığı kamudaki araç saltanatını azaltmak için tasarruf genelgesi yayınladı, araç kiralamalarında kısıtlama istedi. Ancak genelgeye uyan yok. Bakanlıklar 2023 yılında kullanacakları lüks araçlar için peş peşe ihalelere çıkıyor. MEB, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı lüks makam aracı ve koruma aracı kiraladı.

Milli Eğitim Bakanlığı geçen ay üç ayrı ihale düzenleyerek, 2023 yılında kullanılacak 63 araç için toplam 11 milyon 368 bin TL ödedi. Araçların 4’ü yabancı menşeli olacak ve bunlar koruma aracı olarak kullanılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 2023 yılında makam hizmetlerinde kullanmak amacıyla 4 adet sıfır Audi araç kiraladı. Koruma hizmetleri için de lüks özelliklerde 9 koruma aracı kiraladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15 Aralık 2022’de sözleşme imzalayarak 5'i yabancı menşeli 40 araç kiraladı ve 36 aylığına 12 milyon 711 bin 960 TL ödendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 15 ay kullanmak üzere bir adet yabancı menşeli makam aracı ile 5 koruma aracı kiraladı.

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