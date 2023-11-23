Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı
Denizli’de Taylandlı turistleri taşıdığı öğrenilen tur otobüsü otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Otobüsün hurdaya döndüğü kazada 20 turist yaralandı.
Kaza bugün saat 11:00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana geldi. Kapadokya gezisine çıkan Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü kavşağa kontrolsüz çıktığı iddia edilen 64 ABN 370 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın etkisi ile kontrolden çıkan otobüs Karayolları Müdürlüğü'ne ait yön tabelalarına çarparak durabildi. Tur otobüsünün levhanın üzerinde askıda kaldığı görüldü.
Kazaya tanık olan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Afyonkarahisar'ın yakın ilçelerindeki sağlık ekiplerinden de destek alındı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan 20 Taylandlı turistten 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan turistleri tahliye etti.