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Tekirdağ’da riskli görülen 5 okulun öğrencileri başka okullara nakledilecek

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde riskli görülen 5 okulun öğrencileri sağlam yapılı başka okullara nakledilecek.

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Tekirdağ’da riskli görülen 5 okulun öğrencileri başka okullara nakledilecek

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, olası bir depreme karşı il genelindeki okul binalarında etüt çalışmaları yaptırıyor.

Bu kapsamda, Çorlu’daki okul binalarında yapılan çalışmalar sonucu riskli görülen 5 okulun öğrencilerinin başka okullara nakli kararlaştırıldı.

İlçedeki Alipaşa İlkokulu ve Türkgücü İlkokulu ile Ortaokulu’nun yıkılmasına, Şahinler Ortaokulu, Gazi ve Uncular ilkokulları binalarının da güçlendirilmesine karar verildi.

Beş okulun öğrencileri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başka okullarda eğitim görecek. Bu arada okullardaki çalışmaların devam ettiği bildirildi. (AA)

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