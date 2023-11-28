TEM’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Esenler, TEM O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile, bir araçtan yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

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TEM O-3 bağlantı yolunda saat 22.30 sıralarında seyir halindeki otomobile, plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay, iddiaya göre, seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı. Bu sırada saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ö.F.Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı. Saldırganlar, ağaçlık alana kaçmaya çalışan Ö.F.Ö.’ye ve yanındaki diğer kişiye ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.F.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 200 metre ana yoldan koşarak uzaklaşan ve ağır yaralanan kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında şüphelilerin kullandığı silahtan çıkan merminin Ö.F.Ö.’nün bulunduğu otomobile de isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ö.F.Ö.’nün cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)