Terör örgütünün ‘Z’ tünelinde öldürüldü

Hakkâri'de terör örgütünün yer altı tünellerine düzenlenen operasyonda 2’si yabancı uyruklu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri kategorieki Mahir Alişer kod adlı Onur Kapar olduğu tespit edildi.

Özgür CEBE

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Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terörist sızmaların önüne geçebilmek için 17 Nisan 2022 günü Metina ve Zap Vadisine eş zamanlı başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtı kesintisiz sürüyor.

‘Z’ HARFİ ŞEKLİNDE TÜNEL

Zap'ın batısındaki bölgede uçak ve helikopterlerin gerçekleştirdiği hava harekâtlarından etkilenmemek için yer altına kazılan 800 metre uzunluğundaki Z harfi şeklinde bir tünel tespit edildi.

EL BOMBALARIYLA KARŞILIK VEREN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Tünelin içinde barınan teröristlerin etrafını saran Mehmetçik teslim olmaları yönünde uzun süre çaba sarf etti. Teröristler ise tünelden kaçabilmek için güvenlik güçlerinin üzerine el bombalarıyla saldırıp ateş açtı. Sağlanan temas sonucunda 3 terörist yanlarındaki uzun namlulu silah, Biksi makineli tüfek, Kannas keskin nişancı tüfeği ve roketatarlarla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

ÖZEL GÜÇ YAPILANMASINDA VE GRİ KATEGORİDE

Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin 500 bin lira para ödüllü gri kategorisinde aranan ve 12 yıldan beri dağ kadrosunda terörist faaliyetlerde bulunan Mahir Alişer kod adlı Onur Kapar olduğu belirlenirken, diğer iki teröristin ise Irak ve Suriye uyruklu oldukları saptandı. Terörist Onur Kapar'ın terör örgütünün silahlı kolu HPG içinde suikast ve sabotaj üzerine eğitim aldığı ve Özel güç yapılanmasında yer aldığı öğrenildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE 4 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Teröristin, 9 Ağustos 2023 günü aynı bölgede arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine düzenlenen uzun namlulu silah ve roketatarlı saldırıya katılan teröristlerden biri olduğu belirlendi. Söz konusu saldırıda Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Kemal Özek, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ile sözleşmeli er Mahmut Üçdağ şehit olmuştu. Teröristin yine örgütsel faaliyetler nedeniyle uzun süre cezaevinde tutuklu kaldığı ve tahliye olduktan sonra terör örgütüne katıldığı bildirildi.

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