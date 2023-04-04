TOKİ 30 İlde 235 iş yeri müzayedesi düzenleyecek
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 30 ilde 235 iş yerini satışa sundu.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Aksaray, Ankara, Aydın, Bartın, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak ve Van illerindeki iş yerleri, 18 Nisan 2023 günü saat: 10.30'da açık artırma yöntemiyle satılacak.
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