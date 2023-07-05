TTB’den zam düzenlemesine tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB) memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifine, “Gerçek enflasyon verileri ve açlık sınırı göz önünde bulundurulduğunda; bu düzenleme, halihazırdaki hak gaspının daha da artması anlamına gelmektedir” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

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Hükümetin tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngören teklifi, birçok meslek grubu gibi TTB'yi de memnun etmedi.

TTB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TBMM'ye sunulan kanun teklifinin meslek örgütleriyle birlikte hazırlanmaması eleştirildi.

HAK GASPI ARTACAK

TTB paylaşımında TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile kamu emekçilerinin ücretlerine 8 bin 77 TL seyyanen zammın taban aylığı yerine ek ödeme adı altında düzenlenmesi ve emekli maaşlarına yansıtılmaması öngörüldüğü hatırlatılarak şöyle denildi:

“Gerçek enflasyon verileri ve açlık sınırı göz önünde bulundurulduğunda; bu düzenleme, halihazırdaki hak gaspının daha da artması anlamına gelmektedir. TBMM’ye sunulan kanun teklifi, emek-meslek örgütleri ile görüşülerek ve kamu emekçileri ile emeklilerin haklarını gözeterek güncellenmelidir. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli ve sağlıklı bir gelecek için mücadeleyi büyütme zamanı.”

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