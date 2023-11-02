TÜBİTAK’tan diri fay taraması: 190 araştırmacı iki yıl boyunca çalışacak

TÜBİTAK, 22 üniversiten 190 bilim insanının katılacağı ve iki yıl sürecek çalışma ile Türkiye genelinde deprem üretebilecek diri fay hatlarını güncelleyecek.

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Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, önceki gün tanıtımı yapılan ‘Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Projesi’ hakkında konuştu. Mandal, TÜBİTAK koordinesinde, AFAD, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyelere Birliği iş birliğinde yürütülecek projede 14 yürütücü üniversite, 22 katılımcı üniversiteden 190 araştırmacının görev yapacağını belirtti. Türkiye’deki her deprem sonrasında diri aktif fay hatlarının gündeme geldiğini ‘bir sonraki kırılma nerede olacak’ diye hatlar üzerine birtakım yorumlar yapıldığı söyledi.

‘ŞEHİRLER, SANAYİLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK’

Çalışma ile tüm hatların taranacağını aktaran Mandal “Türkiye’nin tüm aktif diri fay hatlarında depremler kaç yılda bir tekrar ediyor, hangi büyüklükte tekrar etme riski var ve depremin riski nasıl olacak? Ona göre şehirlerin, bölgelerin, sanayilerin haritalarının bile gözden geçirilmesi gerekecek. Yapılan çalışma aslında Türkiye için bir tarih. Belki de dünyada örnek olabilecek şekildeki bir çalışma” dedi.

BÜYÜK DEPREM POTANSİYELİ OLAN HATLARA ODAKLANILACAK

Bu alandaki tüm ilgili kurumların bu proje için bir araya geldiğini ifade eden Mandal “TÜBİTAK bu projenin koordinasyonunda. Aynı zamanda AFAD, MTA ve TBB kamu anlamında buna ihtiyaç duyan kurumlar noktasında. Bununla ilgili Türkiye’deki 14 üniversitenin yürütücü, 22 üniversitenin de katılımcı olduğu 190 araştırmacı bulunuyor. Bu araştırmacılarımız 2 yıl boyunca Türkiye’nin karış karış 5,5 ve üzerindeki fay hatlarının hem güncellenmesi, hem de eksikleri varsa tamamlanması noktasında çalışacak” diye konuştu.

‘TÜRKİYE KARIŞ KARIŞ TARANACAK’

Mandal, Türkiye’deki 128 fay segmenti üzerinde çalışma yapılacağını vurgulayarak, “AFAD bu süreçte deprem direnci ve bu riskin azaltılmasına yönelik olan sürecin sorumlusu. Dolayısıyla onlar için çok kıymetli bir veri oluşmuş olacak. Bu sürecin en önemli paydaşlarından olan TBB vasıtasıyla yereldeki uygulaması olacak. Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde benim bilgim dahilinde böyle bir çapta, bu genişlikte bir çalışma ilk kez yapılıyor olacak. Türkiye karış karış bu anlamda taranacak, tüm orta ve yüksek büyüklükteki deprem oluşturabilecek diri fay hatları çıkarılacak” ifadelerini kullandı.

‘HENDEKLER KAZILACAK’

Mandal, amaçlarının süreci hızlı şekilde tamamlamak olduğunu belirterek “Bu çalışma ile Türkiye’nin özellikle coğrafyamız açısında da iklim değişikliği ile beraber çok zorlayıcı parametrenin eş zamanlı değerlendirilebilme imkanını da oluşturacak. İlk çalışmalar önceki gün başladı. Şu an sahadalar. Eş zamanlı olarak Türkiye’nin her tarafında bu çalışmalar gerçekleşiyor. O bölgelerde hendekler kazılacak. O hendekler vasıtasıyla kaç yılda bu depremler devam ediyor araştırılacak. Dolayısıyla bu da bir sonraki depremin ne zaman olabileceğini, depremin büyüklüğünün ne kadar olacağı ve geometrisinin nasıl olacak gibi her şey bilimsel verilerle ortaya konulacak. Dolayısıyla ben bu çalışmanın depremle iç içe yaşayan birçok ülkeye de örnek bir model olacağını düşünüyorum” dedi. (DHA)