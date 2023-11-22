Tunç Soyer SÖZCÜ’ye konuştu: İkinci bir soruşturma daha açıldı

SÖZCÜ Televizyonu’nda katıldığı canlı yayında, hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün eline Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili olarak, hayatında görmediği bir kilise çanını Yunan Konsolosluğu’na verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bilgisinin ulaştığını söyledi.

Latif SANSÜR

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SÖZCÜ Televizyonu'nda canlı yayına katılan Başkan Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında yaptığı konuşmayla ilgili açılan soruşturma konusundaki soruları yanıtladı. 2022 yılındaki bu konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği “Ecdadımıza layık olacaksak bunların hukuk çerçevesinde gereğini yapmak zorundayız” sözleri hatırlatılarak, soruşturma açılmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Tunç Soyer şunları söyledi:

*Bir sene geçtikten sonra soruşturmanın başlatılmış olması şaşırtıcı. O günlerde büyük bir tepki göstermişlerdi, biz de şaşırmıştık o zaman. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan cümleler alarak bir tören, bir 100. yıl kutlaması yapmıştık.

*O zaman böyle bir soruşturma açılmadı. Biz bir sene üzerinden geçtikten sonra böyle bir soruşturmayla yüz yüze kaldık. Bu bence birkaç şeyi işaret ediyor. Birincisi iktidar, yerel seçimlere giderken Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde bir baskı kurmak istiyor.

*Bu konuda bir sıkıntı yaratmak istiyor Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için. Öyle olduğunu zannediyorum. İkincisi de Cumhuriyetin 100. yılında biz ikinci yüzyıla girerken, Cumhuriyetin erdemlerini, değerlerini, demokrasiyi daha yükseltmek isterken, adeta 100 yıl önceki hesaplaşmaya geri götürmek hevesini hissediyorum.

*Yani Mustafa Kemal Atatürk için idam fermanı çıkartmış, suikastlar düzenlemiş, Anadolu'da iç savaş girişimlerinde bulunmuş padişah ve saltanatın haklarını koruyan, adeta ona laf edilmesini sindiremeyen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda sorgulanmasını adeta gündeme getiren bir soruşturma bu.

KİLİSE ÇANI İÇİN YENİ SORUŞTURMA

Konuşmasındaki sözlerin tamamen Nutuk'tan olup olmadığı sorulan Başkan Soyer şöyle devam etti:

*Aynen öyle, tamamen Nutuk'tan. Hatta daha fazlası var. İşte soysuzlaşma ile ilgili kullanılan sözcükler var, başka bir takım ifadeler var, daha ağır ifadeler var. Biz onları kullanmadık. Ama burada anlaşılan o ki bir başka hesaplaşmanın peşindeler. Az önce söyledim, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde baskı kurma ve sindirme niyetini; bugün başka bir soruşturma geldi.

*O da şu; 14 yıl önce ben Seferihisar belediye başkanıyken bir iddia ortaya atılmış. Hiç benim görmediğim, duymadığım bir şey. O dönemde eski belediye binası var. Ben o binayı da bilmiyorum, o binada hiç görev yapmadım. Seferihisar belediye başkanı seçildiğimde bir başka binada göreve başlamıştım.

*O bina önünde alarm çanı olarak kullanılan tarihi Rum kilisesine ait bir çanın başkanlık makamının önünde sergilendiği, tarihi eser niteliğinde olduğu iddia edilen bu çanın ilgili makamlara bildirilmediği ve tarafımca Yunan Konsolosluğu'na verildiği iddiasıyla bir başka soruşturma başlatıldı.

*Ben hayatımda ne o çanı gördüm ne o çanın ne olduğunu biliyorum. Hakikaten bir akıl tutulması. Nasıl bütün düğmelere birden basılıyor şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekten bu yerel seçimlere giderken daha çok baskının yapılacağını daha çok sindirme yapılacağı fikrini yaratıyor maalesef. Bu nedenle de çok üzgünüm.

ADAYLIK KONUSUNDA DA KONUŞTU

Kurultaydan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşmesi olup olmadığı, adaylıkla ilgili beklentisi de sorulan Tunç Soyer, “Öncelikle şunu bir kez daha söylememe izin verin. Mustafa Kemal Atatürk ile 100 yıl sonra hesaplaşma, O'nu sorgulama anlamına gelen bu girişimi büyük bir teessüfle, büyük bir üzüntüyle ve büyük bir kızgınlıkla karşılıyorum. Adaylık meselesine gelince partimiz tabii ki ilgili kurullarıyla, ilgili organlarıyla bütün Türkiye'de tüm belediyelerle ilgili anketler, memnuniyet tespitleri yapmaya çalışacak. Bütün bunları saygıyla karşılıyoruz tabii ki. Ama İzmir özelinde sorarsanız İzmir'de bu anketleri biz zaten yaptırıyoruz. İzmirlilerin böyle bir memnuniyeti olduğunu, teveccühü olduğunu söyleyebilirim. Biz de 4.5 senedir sürekli bunu yapıyoruz. Kısacası bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ben doğal olarak adayım. Bu görevimin başındayım ve aşkla çalışmaya devam ediyorum” dedi.

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