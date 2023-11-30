Tunç Soyer: İstedikleri bedeli ödetsinler, umurumda değil

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerden ürün satın alması Sayıştay engeline takıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni bir yol bulmaksa bulacağız, yeni bir yol açmaksa açacağız. Bir bedel ödeyeceksek de ödeyeceğiz" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerden aldığı işlenmiş ürünler, Sayıştay engeline takıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer” Asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni bir yol bulmaksa bulacağız, yeni bir yol açmaksa açacağız. Göreceksiniz, bir bedel ödeyeceksek de ödeyeceğiz, hiç merak etmeyin. İstedikleri bedeli ödetsinler, umurumda değil” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki üretici kooperatifleri ve temsilcileriyle birlikte Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basın toplantısı düzenledi. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerden ürün alımının Sayıştay kararıyla durdurulduğunu belirterek, belediyeye gönderilen Sayıştay denetim raporunu okudu.

DENETİM RAPORUNU AÇIKLADI

Soyer şöyle konuştu:

– Sayıştay Başkanlığı, 2022 yılında belediyemizde Sayıştay denetçileri tarafından yaptığı denetim sonucunda bir denetim raporu düzenledi ve bu denetim raporu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na gönderildi. Denetim raporunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kooperatif mal alımlarının 4734 sayılı kamu ihale kanununun istisnalar başlıklı 3A maddesi kapsamında olmadığı, kanunun 5. maddesinde belirtilen rekabet, eşit muamale, güvenilirlik ve kamuoyu denetimi gibi temel ilkelere uygun olarak açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini kesin raporla tarafımıza bildirmiştir.

– Bu kapsamda 16.11.2023 tarihinden itibaren, kooperatiflerden 4734 sayılı kanunun 3A maddesi kapsamında işlenmiş ürün alımı gerçekleştirilemeyeceği ve 4734 sayılı kanunun açık ihale usulüyle mal alımının gerçekleştirileceği görülmektedir. 2015-2018 yılları arasında 15 kooperatiften, toplamda 438 milyon 429 bin 691 liralık alım gerçekleştirmişiz.

– 2019-2023 arasındaysa toplamda 95 kooperatiften ürün alımı yaptık. Bunlardan iki tanesi deprem bölgesi olan Hatay ve Osmaniye'dendi, 26 tanesi İzmir dışındandı. Sadece bu dönemde, 2019-2023 arasında kooperatiflerden aldığımız toplam alım miktarı şu an itibariyle 1 milyar lirayı geçti.

“REKABET İMKANI YOK”

Kooperatiflerin, büyük şirketlerle rekabete girmesinin istendiğini aktaran Soyer, “Senin o büyük şirketlerle rekabet etmene imkan olmadığını biz de biliyoruz, onlar da biliyor, herkes de biliyor. Sen o ihaleye gireceksin, o büyük şirket gelecek senin ihalede üstünden geçip gidecek. Dolayısıyla ‘İşlenmiş ürün yapma' diyor, ‘O büyük şirketlerle, açık ihale koşullarında rekabet et' diyor” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA BİR TARIM POLİTİKASINA DARBE YAPILMIŞTIR”

“5 yıldır İzmir'de ilmek ilmek ördüğümüz ‘Başka bir tarım' politikasına darbe yapılmıştır” diyen Soyer şöyle devam etti:

– Ama biz asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Belediyemizin kooperatiflerden alarak yoksul mahallelerde dağıttığı ‘Süt kuzusu' Sayıştay eliyle durdurulmuştur. Ama göreceksiniz buna teslim olmayacağız. Çünkü, kanunların meşruiyeti kamu vicdanından gelir. Eğer kamu vicdanı yaralanıyorsa, o kanunun meşruiyeti yanlış yorumlanmıştır. Hiç kimsenin kamu vicdanını zedeleyecek, kamu vicdanını yaralayacak şekilde bu kanunu yorumlamasına izin veremeyiz. Kanunlar geçerliliğini o kamu vicdanından aldığı için herkes için uygulanan kanunlardır. Dolayısıyla buna izin vermeyeceğiz, kamu vicdanı yaralanmıştır, kamu vicdanının yaralanmasına izin vermeyeceğiz.

“İSTEDİKLERİ BEDELİ ÖDETSİNLER, UMURUMDA DEĞİL”

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Soyer, şunları söyledi:

– Sevgili kardeşlerim, şunu bilin; ne çocuklarımızı sütsüz, ne kooperatiflerimizi öksüz bırakmayacağız. Süt kuzusu projesini de diğer tarımsal destekleri de sonuna kadar devam ettireceğim. Kardeşlerim, ben gücümü halktan ve haktan alıyorum. Dolayısıyla yok öyle yağma, sizden asla vazgeçmem. Sizin alın terinizden, emeğinizden asla vazgeçmem. Çünkü siz bu memleketin geleceğisiniz.

– Siz bu memlekette tam bağımsız bir ekonomi yaratmak için, kendi kendine yeten bir ekonomi yaratmak için var olmalısınız, bu memleketin kadim kültürünün taşıyıcıları sizlersiniz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni bir yol bulmaksa bulacağız, yeni bir yol açmaksa açacağız. Göreceksiniz, bir bedel ödeyeceksek de ödeyeceğiz, hiç merak etmeyin. Umurumda değil. İstedikleri bedeli ödetsinler, umurumda değil. Sizi enflasyona ezdirmeyeceğiz, yoksulluğa mahkum etmeyeceğiz, ürününüzün dökülmesine izin vermeyeceğiz Ürününüzün karşılığını almanız için sonuna kadar mücadele edeceğiz, göreceksiniz başaracağız. Hiç kuşkunuz olmasın.