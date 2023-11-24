Tunceli’de 4 buçuk yıl sonra bir ilk

Komünist Başkan olarak bilinen Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkanlığı yaptığı 4 buçuk yıllık süre içinde ilk kez belediye makamında vali ile görüntü verdi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyık, belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerinde TKP'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’nun 4 buçuk yılık başkanlık döneminde eski vali Tuncay Sonel ve Mehmet Ali Özkan belediyeyi ziyaret etmemişti.

VALİLİK ZİYARETİNİ X HESABINDAN PAYLAŞTI

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Tekbıyıkoğlu'nu Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ve başkan yardımcıları Canan Ay ile Ümit Kaya karşıladı. Tunceli Valiliği’nin X hesabından yapılan açıklamada, “Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu kurum ziyaretleri kapsamında; Tunceli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan bilgi aldı” denildi.

“BELEDİYEMİZE İLK DEFA BİR VALİ GELDİ”

Yapılan ziyarete ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu şunları kaydetti:

“Daha önceki valiler de nezaket ziyaretine gittim ancak onlar gelmediler. Maalesef 4 buçuk yıldır ilk defa belediyemizi bir vali ziyaret etti. Vali bey göreve ilk başladığında kendisini ziyaret etmiştim, vali bey de iadeyi ziyaret yaptı.

Kamu hizmeti birlikte yapmalı ortaklaştırmalı. Sonuçta bu ile atanmış bir vali ve bu ile hizmet için gönderilmiş. Buraya dair yapacağı bütün çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmak, diyalog kurmak, yapılan hizmetlerle ilgili bilgi almak doğru olanı, güzel olanı desteklemek gerekir. Kentte olan kurumların birlikte çalışması gerekir.

Biz önceki dönemlerde hiçbir kurumla iletişim kuramıyorduk, çalışamıyorduk. İlk ziyaretimizde vali beye hoşgeldin ziyareti yaptık. Sonrasında bir iki toplantı yapıldı ve şehirle ilgili çalışmalar yaptık.

Vali beyin de depremle ilgili çalışması var. Deprem bölgesinde koordinasyon başkanıydı kendisiyle o zaman tanışmıştık. Bu meselede hem tecrübeli hem de iyi çalışmalar yürütüyor.”