Türkiye’den İsveç’e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Stokholm kentinde bulunan Türkiye büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan eylemleri “aşağılık” olarak niteledi. Bakanlık, eyleme izin verilmiş olmasının “en ağır şekilde kınandığını” belirtti.
Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Erdoğan'ın maketi yakıldı. Türkiye'nin “aşağılık” olarak nitelediği eylem, polis koruması altında gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsveç’e şu ifadelerle tepki gösterildi:
“Bugün (29 Eylül) Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz.
İsveç'in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir.”
İsveç’in NATO’ya üyelik süreci devam ederken, daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Erdoğan ve Kur’an-ı Kerim’i hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti. (AA)