Üç şehirde ‘hipnoz’ operasyonu

Diyarbakır merkezli 3 ilde, internette alışveriş sitelerinin kopyalarını yaparak vatandaşları dolandıran 9 kişi Hipnoz' adı verilen operasyonla gözaltına alındı.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine internette alışveriş sitelerinin kopyasını yaparak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin, alışveriş için siteye giren vatandaşları, güvenli ödeme vaadiyle linkler gönderip parasını hesaplarına geçirerek dolandırdıkları tespit edildi.

Müşteri gibi davranıp, şüphelilerle internet üzerinden iletişime geçen polis, Diyarbakır, Antalya ve Mersin’de olduklarını belirledi.

Ekipler, şüphelilere yönelik 3 ilde Hipnoz’ adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda Y.A., Ş R., S.D., V.Ö., S.O., M.A., B.A., B.A. ve S.K.yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda nakit para, 15 cep telefonu, 1 laptop, 4 pos cihazı, 30 banka kartı ve 20 sim kart ele geçirildi. 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

‘BİZ BUNA BİR ÇEŞİT DİJİTAL HİPNOZ TEKNİĞİ DİYORUZ’

Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatlarıyla suçla sinerjik projesinin başlatıldığını belirtti.

Dolandırıcılıkla ilgili olarak uyarıda bulunan Zaim, “Dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşlarımızı mağdur etmeye ne yazık ki devam ediyorlar. Alışveriş sitelerine girenleri tuzağa düşürüyorlar. Çok bilinen internet alışveriş siteleri taklit ederek profesyonel ve birebir ara yüzlerle kullanıcıları inandırıyor, ikna ediyorlar. Üstelik arama motorlarına sponsorlu reklam vererek üst taraflara çıktıkları için şüphe de duymuyorlar. Adeta hipnoz ediyorlar. Biz buna bir çeşit dijital hipnoz tekniği diyoruz. Güvenli ödeme bahanesiyle bir link gönderiyorlar ve bu link üzerinden ödeme yapılmasını sağlayarak vatandaşlarımızı dolandırıyorlar” dedi. (DHA)