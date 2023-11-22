Ucuz bilinen pazarlar bile artık ateş pahası

Vatandaşların hem taze meyve-sebze ve ürün alabildiği hem de ucuz diye gittiği pazarlarda fiyatlar artık uçuyor...

Mustafa SARIİPEK

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Türkiye genelinde manzaralar aynı, dar gelirli aileler pazara genelde akşamları uğramaya başladı. Çünkü kapanışa yakın ürün fiyatlarında az da olsa indirim uygulanıyor. Cebinde 5 kuruş olmayanlar ise etraftan yere atılan bozulmuş meyve ve sebzeleri torbasına koyuyor. Muğla Köyceğiz pazarında da aynı şeyler yaşanıyor… Kendi ürünlerini satan üreticilerin daha fazla olması nedeniyle diğer pazarlara göre daha ucuz olan ilçe pazarında fiyatlar dudak uçuklatıyor. Sabahın erken saatlerinde pazara gelenler artık fiyatların düştüğü akşam saatlerini tercih eder oldu.

Köyceğiz pazarında iki hafta öncesi ile şimdiki fiyatlar arasında kilo başına-5-10 lira yükselmeler oldu. Bazı ürünlerde ise bu rakam neredeyse iki katına çıktı. Pazarda sabah saatlerinde 25-30 liradan satışa çıkan patlıcan, akşam üzeri 10-15 aralığına kadar iniyor. 25 liralık domates 15'e, küçükleri ise 6-12,5 TL arasında satılıyor. Yeşillikler 10, üzüm 30-50, limon 10, elma 25-35, pırasa 25, ıspanak 25, kereviz 35-40, biber 25-40 lira. En pahalısı ise kilosu 250 lira olan kestane ile tanesi 50 TL olan ejder meyvesi.

BURASI DA LÜKS OLDU

Genelde daha çok yerli halk ile emeklilerin yaşadığı Köyceğiz'de yaşam şartları da eskiye oranla pahalandı. Ankara'da yaşarken emekli olduktan sonra Köyceğiz'e yerleşen Saliha Köse, “Eşim de emekli, buradan bir yer alıp yerleştik. İki hafta önce 300 lira harcadığımız pazarda aynı ürünleri 400-450 liraya almaya başladık. Alışverişi saat 16.00'dan sonraya bırakıyoruz ki fiyatlar biraz daha ucuzlasın. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Eskiden iki kilo aldığımızı bir kiloya indirmek zorunda kaldık” dedi.