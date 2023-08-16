Usulsüzlükler ortalığı karıştırmıştı! Açılışını bakan yapacak…

AKP’li Elazığ Belediyesi; 54 milyon lira maliyetle yapılması planlanan Cumhuriyet Meydanı yapım işini iki ayrı ihale düzenleyerek yaklaşık 77 milyon 500 bin liraya Murat Özcan’ın sahibi olduğu Özsal İnşaat- İmaj Altyapı ortaklığa vermişti. İhaleyi alan firmaya belediyenin kasasından 23 milyon 500 bin lira fazla ödenmesi tepki çekerken yapım işi tamamlanan meydanın açılışının yarın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapılacağı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomik krize rağmen AKP’li Elazığ Belediyesi tarafından ikmal işi adı altında maliyetinin üstünde ödeme yapılarak tamamlanan Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı yarın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapılacak.

YANDAŞ MÜTEAHHİTE 23 MİLYON FAZLA ÖDENMİŞTİ

AKP’li Elazığ Belediyesi tarafından 19 Şubat 2021 tarihinde ‘Elazığ Kent Meydanı ve yeraltı otoparkı ve meydan düzenlemesi’ işi için gerçekleştirdiği ihaleyi 42 milyon 285 bin lira maliyetle Murat Özcan’ın sahibi olduğu Özsal İnşaat- İmaj Altyapı ortaklığı almıştı.

Elazığ Belediyesi 27 Mayıs 2022 tarihinde aynı projeyle ilgili yine ‘Elazığ Kent Meydanı ve yeraltı otoparkı ve meydan düzenlemesi ikmal (tamamlanmadan yarım kalmış proje) yapım işi’ adıyla ikinci bir ihale daha yaparak bu ihaleyi de 35 milyon 223 bin 223 TL maliyetle yine Murat Özcan İnşaat ve Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli firmaya vermişti.

Belediyenin kasasında 23 milyon 500 bin lira fazla ödeme yapılarak tamamlanan ve Cumhuriyet Meydanı’nın açılışını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yapacak.

İlginizi Çekebilir AKP’li vekilin iki kardeşi FETÖ şüphelisi çıktı

İlginizi Çekebilir AKP'den Kılıçdaroğlu'na "sansür" yanıtı

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye doğa harikasını böyle katletti