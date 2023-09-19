Uyuşturucu satıcısının kargo taktiği ‘Pes’ dedirtti
Konya’da narkotik ekiplerinin kargo firmasında yaptığı aramada, bir paketin içerisinde oyuncakların içine gizlenmiş 450 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan kargo şeklinde uyuşturucu gönderileceği şüphesi üzerine Selçuklu ilçesindeki bir kargo şirketinde arama yaptı.
Ekipler, kargo paketleri arasındaki bir oyuncak paketini açtı.
Paket içerisinde yapılan incelemede oyuncakların arasında bulunan bir su tabancasının su haznesine ve dijital TV kutusunun içine gizlenmiş vaziyette 450 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kargo şirketine, oyuncak paketini verdiği tespit edilen Abdullah A. gözaltına alındı.
EVİNDE DE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Narkotik ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda da bir miktar metamfetamin maddesi, uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Abdullah A. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Nakletme ve Kullanma” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.