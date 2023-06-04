Valiliğin özel izniyle Bakanlık yasağı delindi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Mayıs tarihinde Bakanlık talimatı ile başlayan inşaat faaliyeti yasağı, özel şirketlerin Valilik'ten aldıkları özel izinle delindi.

Yaşar ANTER

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Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Muğla'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle uygulanan ve ağır iş makineleriyle yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına yönelik yasak 15 Mayıs'ta başladı.

Muğla İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nün yazısı gereği, inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri yasaklandı.

BELEDİYE, YASAĞA UYMAYAN 293 FAALİYETE CEZA KESTİ

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, tespitler sonucu uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 293 firmaya işlem yaparken, Kabahatler Kanunu’na istinaden para cezası uyguladı. Bir yandan inşaat yasakları ile mücadele sürerken bir yandan da bazı projelere inşaat yapabilmek için özel izinler verildi.

VALİLİKTEN ÖZEL ŞİRKETLERE ÖZEL İZİN

Muğla Valiliği tarafından Gündoğan, Gümüşlük, Mumcular, Torba, Çiftlik ve Geriş Mahallesi'ndeki bazı şantiyelerde firmaların yaptığı süre uzatım talebi başvuruları incelenerek, 15 Haziran tarihinde kadar süre uzatımı verildi.

Bodrum Turizm Danışma Bürosu tarafından düzenlenip Vali Yardımcısı imzasıyla verilen izinde “Yapılması düşünülen inşaat faaliyetinin sadece can ve mal güvenliği için tehlike arz eden kısımların güvenlik nedeniyle tamamlanması, ses, görüntü ve çevre kirliliği oluşmaması için azami dikkat gösterilmesi, çalışmanın saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında yapılması, pazar günü çalışma yapılmaması, herhangi bir şikayete mahal verilmemesi, ağır kamyon veya beton mikserlerinin turizm alanından geçirilmemesi, şikayet olması halinde faaliyetin derhal durdurulacağının bilinmesi ve 15 Haziran 2023 tarihine kadar tamamlanması şartları ile uygun görülmektedir.” ibaresi yer aldı.

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