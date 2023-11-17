Anadolu’da kar yağışı kendini göstermeye başladı

Van'da yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, gece saatlerinde Van ve ilçelerinde kar yağışı başladı.

Şehir merkezine yakın kırsal mahallelerde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ve kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet geçidinde ise 15 santimetreye ulaştı.

Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

ERZURUM

Erzurum’da gece etkili olan sağanak, yükseklerde kara dönüştü. Soğuk havanın etkili olduğu şehri çevreleyen dağlar ve tepeler beyaza büründü. Palandöken Kayak Merkezi’nde de kar etkili oldu.

KARS

Kars’ta ise şehir merkezinde akşam karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar etkisini gösterdi.

Kentin yüksek kesimler yağışla beyaza büründü. Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu.

ARDAHAN

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oldu. Gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Yağışla dağlar ve tepeler beyaza büründü.