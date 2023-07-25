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Van’da silah kazası: Bir şehit

Van'da dün silah kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayınlanma: 09:29 - 25 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Van’da silah kazası: Bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Van’ın Özalp ilçesinde dün silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara’nın müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesine yer verildi.

ŞEHİT ATEŞİ OSMANİYE’YE DÜŞTÜ

Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara’nın şehit olduğu haberini, memleketi Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 660 Sokaktaki ailesine askeri yetkililer verdi.  Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara’yı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı. Komşuları ve yakınları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Ömer Cinkara’nın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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